Trump diz que está pronto para chegar a um acordo de paz com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (13) que deseja chegar a um acordo de paz com Teerã e está pronto para fazê-lo quando os iranianos estiverem prontos.

Em um discurso perante o Parlamento israelense, Trump abordou os ataques conjuntos dos EUA e de Israel às principais instalações nucleares da República Islâmica no início deste ano.

"Eles sofreram um grande golpe, não é? (...) Eles sofreram de um lado, do outro, e sabem de uma coisa? Seria ótimo se pudéssemos chegar a um acordo de paz com eles", disse Trump aos parlamentares israelenses.

"Vocês ficariam felizes com isso? Seria ótimo, eu acho. Porque acho que eles querem", afirmou. "Estamos prontos quando vocês estiverem", disse o americano, dirigindo-se ao Irã.

