Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

13/10/2025 12h49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no Egito nesta segunda-feira (13) que o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, "desempenhou um papel muito importante" nas negociações que levaram a um cessar-fogo em Gaza. 

O presidente republicano chegou ao balneário de Sharm el-Sheikh, onde copresidirá, juntamente com Al-Sisi, a cúpula sobre o futuro de Gaza, que reunirá líderes de cerca de 20 países, após o cessar-fogo no território palestino que entrou em vigor na sexta-feira. 

A primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas previa a troca dos últimos reféns israelenses em Gaza ? 20 vivos e 28 mortos ? por quase 2.000 palestinos detidos em prisões israelenses. 

Durante uma breve visita a Israel antes da reunião, Trump foi ovacionado por vários minutos no Knesset, o Parlamento israelense, durante um dia de júbilo no país pela libertação dos reféns vivos mantidos em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"O longo e doloroso pesadelo" da guerra em Gaza acabou, declarou o presidente americano, que foi o artífice de um plano de 20 pontos que tornou possível o cessar-fogo e a libertação dos reféns. 

Durante entrevista com Al-Sisi em sua chegada a Sharm el-Sheikh, Trump destacou o papel mediador do líder egípcio que, juntamente com o Catar e os Estados Unidos, atuou como intermediário das negociações.

"O general desempenhou um papel fundamental porque o Hamas respeita este país e respeita a autoridade do Egito", declarou Trump durante o encontro. 

Al-Sisi, por sua vez, elogiou o presidente dos EUA e afirmou "ter certeza" de que Trump "era o único" que poderia pôr fim a esta guerra e "trazer paz" à região.

