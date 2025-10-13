Topo

Notícias

Trump considera ameaçar Putin com fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev

13/10/2025 05h08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que poderia ameaçar seu homólogo russo Vladimir Putin com o fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk a Kiev, se Moscou não encerrar a invasão ao país vizinho.

Trump examinou nos últimos meses a venda de mísseis americanos de longo alcance Tomahawk a países europeus para que os repassem à Ucrânia. Uma reunião com Putin em meados de agosto no Alasca (Estados Unidos) não registrou avanços para o fim da guerra.

"Talvez eu fale sobre isto. Talvez eu diga: 'Escute, se esta guerra não terminar, vou enviar Tomahawks para eles'", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One ao ser questionado se abordaria o tema diretamente com o presidente russo. 

Trump informou que o presidente ucraniano Volodimir Zelensky havia solicitado os Tomahawks durante uma conversa telefônica no sábado sobre um novo envio de armas para Kiev.

"Os Tomahawks constituem um novo passo na agressão", acrescentou Donald Trump. 

"Querem que Tomahawks sejam lançados na sua direção? Eu não acredito", disse o presidente americano.

Vladimir Putin fez uma advertência sobre o fornecimento de Tomahawks a Kiev e afirmou que constituiria "uma nova escalada", que afetaria as relações entre Washington e Moscou.

