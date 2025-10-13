Topo

Trump confirma que receberá Zelensky na 6ª feira na Casa Branca

13/10/2025 22h55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (13) que receberá seu par ucraniano Volodimir Zelensky na sexta-feira na Casa Branca. 

"Eu acho que sim", respondeu o republicano, no avião que retorna aos Estados Unidos do Oriente Médio, diante da pergunta de uma jornalista sobre se receberia o presidente ucraniano na sexta-feira na Casa Branca. 

Zelensky havia anunciado mais cedo que visitaria Washington "esta semana".

