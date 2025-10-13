Sem Netanyahu, Trump chega para Cúpula da Paz no Egito; o que esperar

O presidente dos Estados Unidos desembarcou na manhã de hoje no Egito para participar da cúpula que vai discutir os próximos passos do acordo de paz na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Donald Trump e dezenas de outros líderes são aguardados para a reunião. Sobre um forte esquema de segurança, o líder norte-americano chegou a cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio, para o encontro com chefes de governo.

O republicano pousou em terras egípcias após discursar por mais de uma hora no parlamento israelense. Trump foi um dos articuladores do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Agora, ele, o presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, e outros chefes de Estado se reúnem para definir a chamada fase dois do acordo que, segundo o presidente norte-americano, já começou.

O Irã não é o nosso maior foco de hoje, mas acho que ele vai vir junto. Eles precisam de alguma ajuda, há grandes sanções. Eu adoraria derrubar as sanções quando eles estiverem prontos para conversar. Eles não conseguem sobreviver com as nossas sanções. Em algum ponto eles vão falar: queremos o fim das sanções. Eles vão ficar bem".

Donald Trump ao desembarcar no Egito

Mais de 30 líderes mundiais são aguardados no Egito para oficializar a assinatura do acordo de cessar-fogo. O encontro acontece horas após Hamas e Israel realizarem a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos que foram capturados nos mais de dois anos de guerra em Gaza.

Presidente da França, chefe do governo espanhol, primeiro-ministro do Reino Unido e primeira-ministra da Itália são aguardados. Além de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Keir Starmer e Giorgia Meloni, líderes da Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Qatar e Indonésia também devem participar da reunião. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também estará presente.

Chefes mundiais vão discutir as próximas tratativas para o plano de paz na Faixa de Gaza. Ainda no encontro, deverá ser assinado o acordo de paz costurado no Egito, que pode dar fim ao conflito entre Israel e Hamas, que fez dois anos na última semana.

Espera-se que sejam definidas as próximas fases do cessar-fogo em Gaza. Em vigor desde ontem, o acordo prevê que o Hamas deve libertar até segunda-feira os 48 reféns israelenses que ainda estão sobre seu controle. Israel, por sua vez, vai deve libertar 250 prisioneiros palestinos que estão nas mãos do exército israelense.

Não se sabe se Benjamin Netanyahu participará da cúpula. Apesar disso, Trump se disse confiante com a manutenção do cessar-fogo, garantindo que os EUA vão auxiliar nas tratativas.