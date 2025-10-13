Topo

Notícias

Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação

13/10/2025 07h10

O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt foram anunciados nesta segunda-feira (13) como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento econômico. 

Mokyr receberá metade do prêmio "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentável através do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt compartilharão a outra metade "pela teoria do crescimento sustentável através da destruição criativa", indicou o júri.

bur-jll/avl-sag/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira

Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação

Às vésperas da cúpula, fiéis tomam ruas de Belém para Círio de Nazaré

Ciro Nogueira diz que pediu a Bolsonaro que defina seu apoio à Presidência até fim do ano

"Guerra acabou", diz Trump ao chegar a Israel

Joel Mokyr (EUA-Israel), Philippe Aghion (França) e Peter Howitt (Canadá) vencem o Nobel de Economia

Júbilo e dor em Israel com a libertação dos reféns

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer

Israel anuncia que os 20 últimos reféns vivos de Gaza retornaram ao país dms/mj/avl/meb/fp

Hamas libera 20 reféns vivos na Faixa de Gaza após mais de dois anos de guerra