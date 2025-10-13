Topo

Tiago Leifert é 'nova voz' do metrô de SP; entenda ação na Linha 4-Amarela

Tiago Leifert, apresentador do The Voice Brasil no SBT, será ouvido em estações da Linha 4-Amarela Imagem: Reprodução/SBT
13/10/2025 17h17

O apresentador Tiago Leifert será a nova voz na Linha 4-Amarela, do metrô de São Paulo, em uma ação promocional do SBT, a partir desta segunda-feira (13).

O que aconteceu

Voz de Tiago Leifert vai anunciar a nova temporada do The Voice Brasil. O reality musical, comandado pelo próprio apresentador, é transmitido todas as segundas-feiras, às 22h30, no SBT e no streaming do Disney+.

Campanha promocional com voz de Leifert será tocada apenas nos alto-falantes dentro dos trens, não na parte externa, ou seja, nas estações. A mensagem dita pelo apresentador é: "The Voice Brasil toda segunda, dez e trinta da noite".

Áudio promocional será ouvido apenas pelos passageiros da Linha 4-Amarela. As estações onde o anúncio será tocado são República, Paulista, Pinheiros e Morumbi.

SBT colocou voz de Leifert em outros espaços públicos da capital. Além da Linha 4-Amarela, a emissora inseriu o áudio em shoppings centers, como o Eldorado, em uma "estratégia para aproximar o público" do programa.

The Voice Brasil se popularizou no país nas telas da Globo, comandado por Tiago Leifert. Neste ano, o SBT comprou os direitos da marca e lançou na semana passada a nova temporada do reality musical, com apresentação de Leifert e direção de Boninho.

