Trama golpista: STF julga 'núcleo das fake news' a partir desta semana

A Primeira Turma do STF começa a julgar a partir de amanhã o núcleo 4 da trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. Também chamado de núcleo da desinformação, o grupo é acusado de agir na produção e difusão de fake news sobre o sistema eleitoral.

O que aconteceu

Núcleo é o segundo a ser julgado pela corte, que condenou em setembro o ex-presidente e outros sete aliados. Ação penal envolvendo o grupo de réus acusados de espalhar desinformação era a que estava mais avançada depois do julgamento do "núcleo crucial" e, por isso, foi pautada para este mês.

Turma marcou sessões nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Dinâmica do julgamento será semelhante à do núcleo envolvendo Bolsonaro, com sessões pela manhã e a tarde nas terças-feiras e sessões pela manhã nas quartas. Expectativa é de que primeira semana seja dedicada a ouvir a PGR (Procuradoria-geral da República) e as defesas e que os ministros apresentem seus votos na segunda semana de julgamento.

Sessões devem começar às 9h. Na parte da tarde, a expectativa é de que comecem às 14h e sigam até por volta de 18h, já que a ministra Cármen Lúcia, que integra a Turma, é presidente do TSE e tem sessões da corte eleitoral às terças-feiras às 19h.

Os réus do núcleo da desinformação

Os acusados são: cinco militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno em 2022.

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Réus podem pegar até 46 anos de prisão. O grupo teria cometido cinco crimes, segundo a denúncia: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

Defesas negam as acusações. Em linhas gerais, os advogados apontaram que a denúncia não teria narrado adequadamente as condutas de seus clientes para enquadrá-los nos cinco crimes apontados. No caso de Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, seu advogado questionou o fato de ele ter sido denunciado enquanto o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que contratou o instituto, ter ficado fora da lista.

Como será o julgamento

Começa com leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Como relator do caso, ele apresenta um resumo de tudo que aconteceu ao longo da ação penal e, depois, passa para a PGR apresentar suas alegações finais, isto é, seus argumentos derradeiros considerando tudo que surgiu ao longo da ação penal.

Na sequência, falam os advogados dos sete réus. O grupo é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista para manter Bolsonaro no poder.

Cinco ministros da Turma participam do julgamento. São eles: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Este julgamento será o primeiro com o ministro Flávio Dino presidindo a Turma. Ele assumiu a presidência do colegiado neste mês no lugar de Zanin.

Denúncia contra o grupo foi aceita por unanimidade. Assim como aconteceu nos demais núcleos, defesas alegaram falta de imparcialidade de Moraes e que o caso não deveria ser julgado na Turma. Argumentos foram todos rejeitados pelo STF.

Até o momento, apenas Fux votou para que as ações do golpe não fossem julgadas pela Primeira Turma e fossem anuladas. No julgamento do núcleo 1, o ministro aceitou os argumentos apresentados pelas defesas e entendeu que o caso deveria ser anulado. Posicionamento surpreendeu os colegas, já que o ministro vinha votando para julgar e condenar os envolvidos no 8 de janeiro de 2023 até o começo deste ano.

Tribunal já agendou o julgamento do núcleo "tático" da trama golpista para novembro. O grupo é formado por 11 militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).