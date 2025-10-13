Tênis de corrida Mizuno está por R$ 180, mas vale a pena? Confira opiniões

Em busca de um tênis para corrida e caminhada por menos de R$ 200? O Mizuno Cometa 2 é uma das opções que podem interessar. Nesta segunda-feira (13), o produto está por R$ 179,99 na Netshoes.

O calçado promete uma estrutura respirável, para permitir mais conforto e frescor aos pés, de acordo com o fabricante. Descubra as características do modelo, o que diz quem já usou e pontos de atenção:

O que diz a Mizuno sobre o tênis?

Indicado para uso no dia a dia, corridas leves e caminhadas

Modelo com material em mesh, malha que deixa o tênis mais flexível

Construção respirável para manter os pés frescos

Promete conforto, amortecimento e flexibilidade

É recomendada a compra de um tamanho maior do que o usual pela forma pequena

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o tênis tem mais de 1.900 avaliações, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos notados pelos consumidores são o conforto, a qualidade do material e o custo-benefício do tênis. Confira algumas opiniões.

Tênis confortável e com ótimo acabamento. Pedi um número maior do que uso e ficou ótimo. Adorei o tecido. É bem macio por dentro e, por fora, é bem bonito. Ótimo custo-benefício.

Cláudia

Excelente tênis, confortável, muito leve e lindo. Ótimo para caminhadas, corridas e treinos.

Paulo

Já usei duas vezes, para correr 10 km e 5 km. Acredito que, pelo valor investido, vale a pena, porém, nos primeiros usos, você pode estranhar um pouco, pois a pisada é um pouco "seca". Com o uso, vai se ajustando.

Marcos

Tênis confortável, tem ótima pisada e não escorrega. É confortável, mas tem forma pequena. É ideal sempre pegar um número maior, principalmente quem tem pé largo. Ótimo custo-benefício.

Vladimir

Pontos de atenção

Alguns consumidores alertam que, conforme é orientado pelo fabricante, a forma do tênis é pequena e é preciso comprar um número maior para não machucar os pés.

O tênis é bonito e bom, porém a forma dele é meio justa e espero que ele ceda mais um pouco, até se adaptar 100% ao meu pé. Recomendo sempre pedir um número a mais que o seu.

Luiz

A forma é pequena e ficou um pouco apertado. No mais, o tênis é bom.

Diego

O tênis tem forma pequena e, devido a isso, as laterais machucam muito. Para quem tem pé largo não é uma boa opção.

Gustavo

Com informações de texto publicado em 24/05/25.

