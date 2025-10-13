Frente fria chega a SP hoje e traz chuva e ventos fortes

Chuvas de forte intensidade devem atingir o estado de São Paulo nesta segunda-feira (13).

O que aconteceu

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a chegada de uma nova frente fria no estado. Rajadas de vento e chuvas são esperadas na segunda, comunicou o órgão.

A segunda terá temperaturas mínimas de 18°C e máximas de 24°C. A frente fria traz chuva com intensidades de moderada a forte e todo o estado paulista.

Grande São Paulo já deve registrar chuva durante a manhã. Rajadas de vento que podem superar os 60km/h são aguardadas pela Defesa Civil. Há probabilidade de formação de alagamentos e quedas de árvore.

Vale do Ribeira e litoral paulista devem receber os maiores acumulados de chuva. Rajadas de vento de forte intensidade são aguardadas.

O volume de chuva no acumulado até a metade da semana pode ultrapassar os 100 mm no estado. Outra região fortemente afetada será a faixa leste, entre a Baixada Santista e a Serra do Mar.

A frente fria deve começar a se afastar na terça-feira. No entanto, o tempo deve seguir fechado e com a incidência de chuvas fracas.

Na quarta-feira (15), a manhã deve ser fria com o céu encoberto. A máxima deve ficar próxima dos 22°C. O tempo só começa a firmar na quinta-feira (16) e o sol começa a aparecer entre nuvens com a possibilidade de garoa e máximas variando até os 24°C.