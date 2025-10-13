Tem nojo de banheiro público? Veja como usar com segurança para não adoecer

Topo

Banheiros públicos são um ponto de encontro para vírus e bactérias, mas dá para escapar ileso com alguns cuidados
Banheiros públicos são um ponto de encontro para vírus e bactérias, mas dá para escapar ileso com alguns cuidados Imagem: iStock/VivaBem
13/10/2025 12h44

Se há algo que une a população, é o nojo de banheiros públicos. Poucos lugares provocam tanto desconforto — especialmente para as mulheres, que precisam fazer verdadeiros malabarismos para evitar o contato com qualquer superfície. Mas o medo é justificado? Infelizmente, sim. Esses ambientes são um ponto de encontro para vírus e bactérias.

A boa notícia é que isso não significa que você vai sair de lá doente. Com alguns cuidados básicos, dá para usar o banheiro público sem traumas (nem infecções).

Veja a seguir algumas dicas preciosas:

1. Evite encostar no vaso

Mesmo que pareça limpo, o assento do vaso sanitário pode esconder resíduos de urina, fezes e até sangue — invisíveis a olho nu. Além disso, pequenas rachaduras na superfície servem de abrigo para microrganismos. O ideal é não sentar diretamente: use protetores de assento descartáveis ou lenços impermeáveis.

2. Dê descarga antes (e feche a tampa)

Mesmo se o vaso estiver aparentemente limpo, vale apertar a descarga antes do uso — com a tampa abaixada. Isso reduz o risco de respingos contaminados e evita a dispersão de microrganismos que podem causar infecções gastrointestinais, caso o banheiro tenha sido usado por alguém doente.

3. Cuidado com o papel higiênico

O papel higiênico do banheiro público pode ser usado sem pânico, mas precisa estar limpo, seco e protegido dentro do suporte. Se estiver molhado, embolorado ou jogado no chão, descarte. Quando só a ponta estiver úmida, basta remover essa parte e usar o restante.

4. Atenção onde você põe a mão

As mãos são o principal veículo de transmissão de doenças em banheiros públicos. Elas podem carregar vírus e bactérias causadores de gastroenterites e hepatite A, especialmente quando levadas à boca após tocar superfícies contaminadas.

Maçanetas, torneiras, tampas de vaso e até toalhas de pano são vilões invisíveis —acumulam microrganismos e espalham contaminação. Prefira sabonete líquido e use papel toalha para manusear portas ou torneiras.

5. Lave as mãos (de verdade)

Parece óbvio, mas muita gente esquece o básico. Lavar as mãos com água e sabão líquido é a etapa mais importante da higiene. O álcool em gel é útil, mas não substitui a limpeza com sabão — especialmente após usar o banheiro, seja ele público ou da sua casa.

*Com informações de reportagem publicada em 21/11/2017 e 04/11/2019

