Taxas futuras de juros operam em queda leve nos vencimentos longos

São Paulo

13/10/2025 11h41

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operaram em leve baixa nos vencimentos longos no período da manhã desta segunda-feira, 13. As taxas seguiram alinhadas à tendência do dólar, mas contidas pela ausência do mercado dos Treasuries (pelo feriado do Dia de Colombo nos EUA) e pelo sentimento de cautela que ainda predomina entre os investidores.

Na avaliação do CEOP da MA7, André Matos, apesar de fatores positivos, como os acenos menos contundentes de Donald Trump à China, o mercado de juros ainda exibe um ânimo mais contido devido à forte volatilidade dos últimos dias. "Incertezas internas e externas persistem, embora o cenário seja favorável ao real, com diversas casas estimando a moeda abaixo dos R$ 5", afirma.

Matos também ressalta a manutenção das estimativas de desaceleração de inflação e juros contidas no relatório Focus", que segundo ele não foram maiores justamente devido ao ambiente de incertezas que predomina no exterior e no quadro fiscal doméstico.

Às 11h34, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,00%, ante 13,99% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2029 projetava 13,36%, contra 13,41%. E a taxa de janeiro de 2030 estava em 13,51%, ante 13,56%.

