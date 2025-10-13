Topo

Notícias

Taxas dos DIs têm quedas leves após Trump aliviar discurso sobre a China

13/10/2025 16h51

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Sem a referência dos Treasuries em função do feriado nos Estados Unidos, as taxas dos DIs fecharam a segunda-feira com leves baixas no Brasil após o presidente norte-americano, Donald Trump, aliviar seu discurso em relação à China.

Com o dólar caindo perto de 1% ante o real, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,415% no fim da tarde, ante o ajuste de 13,422% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,39%, em baixa de 2,3 pontos-base ante o ajuste de 13,413%.

Entre os vencimentos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,815%, em queda de 1 ponto-base ante 13,826%.

Na sexta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação ao país asiático de softwares críticos, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações. Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No domingo, porém, Trump adotou um tom conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China, o que abriu espaço para a busca de ativos de maior risco nesta segunda-feira, como ações e moedas de países emergentes.

No Brasil, o real chegou a ceder mais de 1% ante o dólar e, em paralelo, as taxas dos DIs caíram, ainda que em menor intensidade.

“Na sexta-feira o tarifaço de Trump estressou bastante o mercado, com o dólar chegando a R$5,50 e a curva de juros subindo”, pontuou Gustavo Danilo Guimarães, especialista de Renda Fixa da Manchester. “Só que no domingo Trump fez novos comentários, e o mercado passou a ajustar o movimento da semana passada”, acrescentou.

Sem a referência dos Treasuries por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA, os ajustes nos DIs foram limitados.

Perto do fechamento da sessão, a curva brasileira precificava em 98% a probabilidade de manutenção da taxa básica Selic em 15% ao ano na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no início de novembro.

Pela manhã, o boletim Focus do BC indicou que a mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação no fim de 2025 passou de 4,80% para 4,72%. No caso de 2026, seguiu em 4,28%. A Selic para o fim deste ano está em 15% e para o final de 2026 em 12,25%.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Eduardo Bolsonaro rebate crítica de Ciro Nogueira: 'O prejuízo foi gigantesco para o seu plano'

Califórnia promulga 1ª lei nos EUA que exige medidas de segurança para chatbots de IA

Vereador de Rondônia é detido acusado de se masturbar na frente de vizinha

Hamas realiza onda de execuções em Gaza, alegando preocupações com crimes e segurança

Petróleo se recupera parcialmente após declarações de Trump sobre China

Stefanutto se recusa a responder a perguntas do relator da CPI do INSS

SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship

OIT pode ter que cortar cargos se EUA não pagarem suas contribuições

Quatro cadáveres de reféns mantidos em Gaza foram entregues ao Exército israelense

Tiago Leifert é 'nova voz' do metrô de SP; entenda ação na Linha 4-Amarela

Oposição quer derrubar decreto que coloca gabinete de Lula a serviço de Janja