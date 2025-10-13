Taxas dos DIs têm quedas leves após Trump aliviar discurso sobre a China

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Sem a referência dos Treasuries em função do feriado nos Estados Unidos, as taxas dos DIs fecharam a segunda-feira com leves baixas no Brasil após o presidente norte-americano, Donald Trump, aliviar seu discurso em relação à China.

Com o dólar caindo perto de 1% ante o real, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,415% no fim da tarde, ante o ajuste de 13,422% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,39%, em baixa de 2,3 pontos-base ante o ajuste de 13,413%.

Entre os vencimentos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,815%, em queda de 1 ponto-base ante 13,826%.

Na sexta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação ao país asiático de softwares críticos, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações. Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No domingo, porém, Trump adotou um tom conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China, o que abriu espaço para a busca de ativos de maior risco nesta segunda-feira, como ações e moedas de países emergentes.

No Brasil, o real chegou a ceder mais de 1% ante o dólar e, em paralelo, as taxas dos DIs caíram, ainda que em menor intensidade.

“Na sexta-feira o tarifaço de Trump estressou bastante o mercado, com o dólar chegando a R$5,50 e a curva de juros subindo”, pontuou Gustavo Danilo Guimarães, especialista de Renda Fixa da Manchester. “Só que no domingo Trump fez novos comentários, e o mercado passou a ajustar o movimento da semana passada”, acrescentou.

Sem a referência dos Treasuries por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA, os ajustes nos DIs foram limitados.

Perto do fechamento da sessão, a curva brasileira precificava em 98% a probabilidade de manutenção da taxa básica Selic em 15% ao ano na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no início de novembro.

Pela manhã, o boletim Focus do BC indicou que a mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação no fim de 2025 passou de 4,80% para 4,72%. No caso de 2026, seguiu em 4,28%. A Selic para o fim deste ano está em 15% e para o final de 2026 em 12,25%.