A derrota do governo no caso da Medida Provisória (MPV) nº 1.303, na semana passada, revela a dificuldade do Congresso Nacional em apoiar ações concretas de aumento de receita e de corte de gastos. A resposta deveria ser a apresentação de uma lista de medidas emergenciais, incluídas as necessárias reduções nos orçamentos das emendas parlamentares.

Se o tema da tributação dos títulos isentos (a exemplo das LCIs e LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e Agropecuário) e da alíquota de 17,5% (uniforme) para os demais ativos financeiros, inclusive títulos públicos, foi interditado — e era, de fato, mais complexo —, as demais pautas trazidas pela MPV não precisariam ter sido bloqueadas. Faltou grandeza por parte da Câmara dos Deputados.

A saber, os efeitos sobre o mercado de títulos públicos oriundos de uma alíquota uniforme seriam negativos, como o próprio governo reconheceu. É que, no texto final, a nova tributação uniforme (no lugar da atual escadinha, com alíquotas distintas a depender do prazo) e a retirada da previsão da alíquota de 5% para os títulos privados isentos implicariam um risco importante para o mercado de dívida pública.

A questão que se coloca é: por que, então, não segregaram a discussão? Por que abandonaram a proposta de tributação das chamadas bets, que causam tanto prejuízo à saúde e à vida das pessoas? Por que, da mesma forma, não deixaram prosperar as medidas contidas na proposta do governo para fechar o cerco na questão do auxílio-doença, minimizar o buraco do Comprev (compensação entre União e entes subnacionais referente ao uso do INSS) e estabelecer regras mais apertadas para a compensação tributária?

Tudo isso estava lá. Optaram por desprezar a água considerada suja, mas, com ela, também mandaram pelo ralo o pobre do bebê. Puseram fogo na casa para assar o leitão.

De todo modo, o governo tem um Orçamento para entregar e executar no ano que vem. Refiro-me, sim, a 2026, porque o ano corrente, a meu ver, corre menos riscos. A arrecadação está, ainda, apresentando bom desempenho no acumulado até setembro. A meta fiscal deve ser, portanto, cumprida. Para ter claro, a receita, até setembro, cresce a 3,4%, enquanto os gastos aumentaram menos, 2,7% acima da inflação.

A proposta orçamentária de 2026 tramita no Congresso, em paralelo ao projeto de diretrizes orçamentárias que a subsidia. Neles, consideram-se estimativas irrealistas para as receitas. Assim, o risco de mudança da meta de resultado primário (receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida) é elevado, como venho dizendo, pelo menos, desde o início do ano.

Nas nossas contas, na Warren, entendemos que a meta fiscal, um superávit de R$ 34,3 bilhões, com banda inferior igual a zero, é simplesmente inviável nas condições atuais. A desaceleração da atividade econômica, mesmo quando consideradas receitas atípicas de petróleo e os efeitos de medidas já aprovadas ou em tramitação, conterá a arrecadação tributária. O rio sempre corre para o mar.

As contas que tenho são as seguintes: déficit primário estimado para o ano que vem em R$ 88,6 bilhões. Abatendo-se os precatórios que podem ser deixados de lado para fins de verificação da meta legal, ainda restaria um resultado negativo de R$ 30,8 bilhões.

Essa é a necessidade de cortes para entrega do resultado zero. Lembrando: zero é o limite inferior da meta de superávit. Aliás, o TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu ser obrigatória a busca do centro da meta. Governo ainda recorre. A ideia do TCU, correta, é que a banda criada pela Lei Complementar nº 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal) serve, apenas, para acomodação de choques, isto é, de efeitos inesperados sobre receitas e despesas.

Se esse entendimento prevalecer — e a prudência recomenda trabalhar sob essa hipótese —, o corte requerido para cumprir a lei, evidentemente, sem mudança da meta fiscal, seria de R$ 30,8 bilhões (ajuste para chegar ao zero, limite inferior da meta) acrescidos de R$ 34,3 bilhões (superávit equivalente ao centro da meta fiscal). Trocando em miúdos, um corte de R$ 65,1 bilhões.

E, quando me refiro a corte, estou tratando de reduções nos orçamentos discricionários. O problema é que esse contingenciamento gigantesco é impraticável. As despesas discricionárias (não obrigatórias), como mostra o próprio anexo do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, estão próximas do limite mínimo para a máquina pública não bater pinos.

Na ausência de medidas novas e/ou de aprovação de propostas que já tramitam no Congresso, a exemplo do Projeto de Lei Complementar relatado pelo Deputado José Guimarães (PT-SP), que preconiza corte relevante de gastos tributários, a mudança da meta fiscal seria inescapável, como já mencionado. Há, pelo menos, dois riscos na estratégia de mudança da meta.

O primeiro reside nos custos sobre os juros, tanto no presente como nas precificações futuras (e, portanto, no custo da dívida pública e nos gastos financeiros do Estado), dado o ruído causado pelo afrouxamento.

O segundo é o risco de alas gastadoras do governo e do Congresso enxergarem na mudança da meta um bonde para fazer embarcar seus anseios por novos gastos. Ideias, aliás, não faltam. Vejam as notícias, por exemplo, a respeito da populista proposta de isenção tarifária para todo o transporte público, do Oiapoque ao Chuí. Custaria R$ 35 bilhões, pelas minhas contas. Com que dinheiro?

Claro, se necessário, só restará alterar a meta e evitar um problema legal do tamanho de um mastodonte para os gestores da política econômica. Isso teria de ser feito de modo transparente e segurando as rédeas para evitar os riscos acima.

Mas, antes, por que não discutir sugestões de medidas emergenciais?

Se a MPV nº 1.303 foi derrubada pelos conhecidos lobbies — e, nisso, o Presidente Lula está correto —, então que se apresente um projeto de lei com a parte que, de rigor, não mereceria qualquer tipo de esperneio.

Nesse sentido, proponho uma lista de ações.

Algumas repetiriam, por projeto de lei, ações já previstas na MPV nº 1.303. Outras, por sua vez, são ideias novas, digamos. A mais difícil é a alteração do Fundeb (Fundo da Educação), pois talvez demandasse PEC. A tabela a seguir expõe todas as sete ações sugeridas e seus efeitos fiscais, a título de estimativas preliminares.

As ações levantadas poderiam render R$ 65,7 bilhões em efeitos fiscais nas receitas e nas despesas federais primárias. O problema do ano que vem estaria resolvido e o país chegaria a 2027 muito mais preparado para enfrentar o seu destino: a discussão de uma consolidação estrutural das contas públicas.

Pelo histórico do ministro Fernando Haddad, sou otimista quanto à possibilidade de se promover uma agenda de medidas emergenciais, sobretudo após a lambança promovida pelo Congresso na discussão da MPV nº 1.303. Ela continha, sim, diversos problemas, inclusive de excesso de ações num mesmo texto, mas os oportunistas de plantão aproveitaram a situação delicada para implodir todo o projeto.