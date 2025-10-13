Topo

Notícias

STF marca para dezembro julgamento do Núcleo 2 da trama golpista

13/10/2025 17h44

Outros núcleos

Até o momento, somente o Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.

Além do núcleo 2, serão julgados ainda neste ano os núcleos 3 e 4. O julgamento do Núcleo 4 será iniciado amanhã (14). O grupo 3 começará a ser julgado no dia 11 de novembro.

O Núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. Dessa forma, não há previsão para o julgamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Ativista de direitos humanos está entre venezuelanos atacados na Colômbia

Após, horas de espera dentro de avião em Paris, voo para o Brasil é cancelado

Saiba quem são as 13 mulheres sugeridas a Lula por entidades como opções para vaga no STF

Porky renuncia à prefeitura de Lima para buscar presidência do Peru

Prefeito da capital do Peru lança sua candidatura presidencial

PM assassinado em romaria para Aparecida deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

Venezuela colocou armas 'nas mãos do povo' diante de ameaças dos EUA, diz ministro

Aposta de Belém (PA) acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; veja dezenas

Intoxicação por metanol: Brasil registra 32 casos confirmados e investiga outros 181

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 550 mil; veja números sorteados

Lotomania: Prêmio acumula e sobe para R$ 1,8 milhão; veja números sorteados