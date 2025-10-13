Stellantis adia a apresentação da estratégia do novo CEO para 2026

MILÃO (Reuters) - A Stellantis adiou o lançamento de seu mais recente plano estratégico até o segundo trimestre de 2026 para dar ao novo presidente-executivo Antonio Filosa mais tempo do que o esperado originalmente para se preparar para o dia do mercado de capitais.

O adiamento dará à montadora a chance de levar melhor em consideração "fatores exógenos críticos", como as tarifas dos EUA e "o forte envolvimento de nossa indústria com os formuladores de políticas na Europa", segundo transcrição de uma teleconferência realizada na sexta-feira à noite entre Ed Ditmire, diretor global de relações com investidores da Stellantis, e analistas.

"Esperamos tomar as decisões finais sobre o cronograma relativamente em breve e comunicá-las prontamente nesse momento", disse Ditmire.

A Stellantis deve divulgar uma atualização sobre entregas e receitas em 30 de outubro.

O Barclays disse em uma nota nesta segunda-feira que houve “um forte aumento no interesse dos investidores na Stellantis”, apontando para elementos positivos recentes, como a participação de mercado nos EUA em setembro e comentários sobre o ritmo dos pedidos.

No entanto, o Barclays também fez uma advertência.

"Achamos que ainda parece prematuro voltar a investir totalmente, enquanto a visibilidade do lucro operacional ajustado e do fluxo de caixa livre permanece limitada e a nova equipe de gestão está realizando uma mudança estratégica significativa", disse a corretora.

(Reportagem de Giulio Piovaccari)