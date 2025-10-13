Topo

SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship

13/10/2025 17h41

A SpaceX está pronta para tentar, nesta segunda-feira (13), um novo voo de teste de seu enorme foguete Starship, enquanto crescem as preocupações de que Elon Musk teria prometido demais sobre a capacidade de sua companhia para tornar realidade os projetos de ir para Lua e Marte nos próximos anos.

Embora Musk pensasse que os temores sobre a missão haviam sido dissipados, especialistas espaciais advertiram que o foguete pode não estar pronto a tempo. Isso apesar do teste bem-sucedido em agosto no qual foi possível realizar um voo completamente controlado do Starship.

A decolagem desse aparelho colossal de mais de 120 metros está programada para esta segunda às 18h15 (20h15 em Brasília) no Texas, seu 11º voo de teste. Em teoria, o foguete deveria realizar voos para Marte a partir de 2026 e permitir que os americanos retornem à Lua em 2027.

Mas essas datas parecem cada vez mais difíceis de serem cumpridas, já que "milhares de desafios técnicos" ainda precisam ser superados, conforme disse o próprio Musk.

"Estamos a ponto de perder a Lua", alertaram em setembro três ex-altos dirigentes da Nasa em um artigo de opinião para o site SpaceNews. Por outro lado, um painel independente de especialistas estimou que, no ritmo atual, a versão modificada do Starship destinada a servir de alunissador pode sofrer "anos" de atraso.

"É muito improvável que cheguemos à Lua antes da China", afirmou também Jim Bridenstine, ex-diretor da Nasa, a uma comissão do Senado. O ex-funcionário instou Washington a elaborar um plano B.

O tema é crucial, pois o governo Trump se referiu abertamente a "uma segunda corrida espacial" com Pequim, depois da protagonizada por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria.

No entanto, a missão Artemis 3 que prevê o retorno dos americanos ao solo lunar depende, em parte, de que o Starship demonstre ser capaz de realizar viagens interplanetárias de maneira segura, o que ainda não é o caso.

Ainda restam muitas etapas a se superar, especialmente o reabastecimento de combustível uma vez que estiver no espaço, uma manobra extremamente complexa que não será tentada neste novo voo de teste.

