SpaceX lança outro foguete Starship para testar projeto reutilizável

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, de Elon Musk, lançou seu décimo primeiro foguete Starship da Starbase, no Texas, nesta segunda-feira, uma missão de teste para demonstrar projeto reutilizável do veículo gigante para elevar satélites e, eventualmente, levar humanos à Lua e a Marte.

A Starship, que consiste no estágio superior da Starship empilhado sobre seu propulsor Super Heavy, foi lançada por volta das 20h20 (horário de Brasília) das instalações da SpaceX em Starbase. Depois de enviar o estágio da Starship para o espaço, o Super Heavy retornou para um pouso suave na água no Golfo do México cerca de 10 minutos após a decolagem.

Uma missão em agosto encerrou uma série de falhas de teste no início deste ano, à medida que a SpaceX pressionava para testar os recursos para sua total reutilização. A SpaceX, após o voo desta segunda-feira, espera começar a lançar um protótipo mais avançado da Starship, equipado com recursos adaptados para missões na Lua e em Marte.

"Fizemos tudo o que podemos pensar para que o próximo voo de teste, o voo 11, seja bem-sucedido", disse o presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, em uma conferência em Paris no mês passado. "Mas, sabe como é, você nunca sabe quando vai levar um soco na cara, então vamos ver."

O objetivo da SpaceX durante a missão é implantar seu segundo conjunto de satélites Starlink fictícios no espaço e ver a nave chegar ao Oceano Índico depois de atravessar a atmosfera da Terra, onde uma variedade de placas experimentais de proteção térmica no exterior da Starship enfrentará plasma extremamente quente.