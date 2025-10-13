São Paulo confirma 28 intoxicações por metanol e apura outros 100 casos

O estado de São Paulo confirmou 28 casos por intoxicação em bebidas adulteradas por metanol. O número de mortes manteve-se em cinco no balanço divulgado hoje pela Secretária de Saúde.

O que aconteceu

Governo estadual confirmou 28 casos de intoxicação na tarde de hoje. O número de mortos permaneceu em cinco, sendo três homens de 54, 46 e 45 anos moradores da capital; uma mulher de 30 anos moradora de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

Estado ainda investiga outros 100 casos. Desse total, três são de óbitos: um deles foi registrado na cidade de São Paulo, um paciente de 50 anos; e os outros dois em São Bernardo do Campo, de pacientes com 49 e 58 anos.

Secretaria de Saúde descartou 246 casos. Os descartes são feitos após análises clínicas em laboratórios.

Fiscalizações em estabelecimentos suspeitos de vender bebida adulterada continuam. Até o momento, já foram apreendidas mais de 21,4 mil garrafas de destilados desde o dia 29 de setembro.

Cerca de 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente. Esses são os lugares onde as pessoas beberam álcool adulterado ou que apresentaram irregularidades durante as fiscalizações.

País tem 32 casos confirmados

Ministério da Saúde registrou 32 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas em todo o país até hoje. Os casos de intoxicação ocorreram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

Saúde reiterou os cinco óbitos em SP. De acordo com a pasta, outros nove óbitos seguem em investigação: 3 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em MG e 1 no CE.

Os casos em investigação para possível intoxicação são 181. São Paulo é o estado com maior concentração, contabilizando 100 casos. Em seguida, aparecem Pernambuco (43), Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.