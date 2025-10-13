Topo

SP confirma mais 3 casos de intoxicação por metanol; total chega a 28

13/10/2025 18h08

Fiscalizações e interdições

Órgãos de fiscalização tiveram plantão reforçado durante o final de semana, elevando de 13 para 15 o número de estabelecimentos interditados pelas equipes de vigilância sanitária. Segundo a Secretaria de Saúde, as interdições podem ter vários motivos, entre os quais irregularidades fiscais e sanitárias dos estabelecimentos.

No fim de semana, o Procon-SP realizou visitas de orientações junto com os Procons municipais em mais de mil bares e restaurantes de todo o estado, para reforçar cuidados. A ação abrangeu 92 cidades.

 

