Topo

Notícias

Sóstenes critica possível indicação de Messias para o STF: 'Esquerdista evangélico'

São Paulo, 13

13/10/2025 21h15

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara e deputado federal Sóstenes Cavalcante, se manifestou contra a possível indicação de Jorge Messias para a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Aos 67 anos, o ministro Barroso deixou o Supremo por aposentadoria antecipada. Ele ainda poderia permanecer na Corte até os 75 anos, idade-limite prevista pela Constituição.

Sóstenes argumentou que os evangélicos de esquerda representam uma parcela muito pequena da população evangélica. "Evangélico de esquerda representa 5% dos evangélicos. Caso Lula o indique, estará escolhendo um esquerdista evangélico. Evangélicos esquerdistas não chegam a 5% do total", disse.

Jorge Messias é membro da Igreja Batista e atualmente ocupa o cargo de advogado-geral da União, na Advocacia-Geral da União (AGU). Ele foi escolhido para integrar o primeiro escalão do terceiro mandato do presidente Lula em dezembro de 2022, às vésperas da posse.

Além de Sóstenes, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também criticou a possível indicação de Messias ao STF. "Ele não está sendo indicado por ser evangélico, mas por ser um jurista de esquerda, membro do grupo Prerrogativas e homem de confiança do presidente Lula. Ele é desconhecido do segmento evangélico", afirmou.

Está será a terceira vez que o presidente Lula realiza uma indicação para o STF desde 2023. Anteriormente já haviam sido indicados e aprovados pelo Senado o atual ministro Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Além de Jorge Messias, outros nomes cotados para a vaga no STF incluem Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), e Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU). Contudo, entidades da sociedade civil têm cobrado do presidente Lula a indicação de uma mulher para a Corte.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump confirma que receberá Zelensky na 6ª feira na Casa Branca

Morre mulher que foi internada após confundir planta tóxica com couve em MG

Ganhadora do Nobel diz que Maduro deixará o poder com ou sem negociação (entrevista à AFP)

Barroso assina oficialmente aposentadoria e deixa o Supremo na sexta, após 12 anos na corte

No DF, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas

Professor universitário aposentado desaparece no Rio após sair para fazer caminhada

Milton Leite aciona Polícia Civil e acusa advogados do Jockey Club de injúria racial

Sóstenes critica possível indicação de Messias para o STF: 'Esquerdista evangélico'

Esposa de empresário que matou gari, delegada ganha nova licença médica

SpaceX lança outro foguete Starship para testar projeto reutilizável

Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo