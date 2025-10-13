Topo

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

13/10/2025 09h57

Os serviços de inteligência da Alemanha advertiram nesta segunda-feira (13) que a Rússia está disposta a entrar em conflito militar direto com a Otan, uma ameaça que poderia ser concretizada antes de 2029. 

O presidente do Serviço Federal de Inteligência (BND), Martin Jäger, disse à comissão de controle parlamentar que o Kremlin está determinado a ampliar sua zona de influência em direção ao Ocidente, para que a Europa dependa da Rússia. 

"Para alcançar o objetivo, a Rússia não hesitará, se necessário, em entrar em conflito militar direto com a Otan", afirmou Jäger, que assumiu a direção do BND em 15 de setembro, aos deputados reunidos em Berlim. 

O alerta ocorre após a multiplicação de incidentes na Europa, onde nas últimas semanas a Rússia violou o espaço aéreo da Polônia com drones e o da Estônia com três caças.

"Não devemos nos acomodar e imaginar que um possível ataque russo ocorrerá no mínimo em 2029. Hoje já estamos sob ataque", acrescentou, refutando uma avaliação anterior dos serviços secretos.

A Alemanha também foi vítima de voos de drones, sabotagens e campanhas de desinformação e influência, com a sombra de Moscou pairando por trás dos acontecimentos, afirmou.

Para o diretor do Serviço de Inteligência Interna do país (BfV), Sinan Selen, Moscou "persegue agressivamente suas ambições políticas contra a Alemanha, a UE e seus aliados ocidentais".

"A Rússia não esqueceu a Guerra Fria, o que significa que os instrumentos utilizados naquela época continuam disponíveis", declarou. 

Embora os diretores dos serviços secretos alemães tenham mencionado outras ameaças ao país, como extremismo político e religioso, a Rússia dominou os comentários.

