Salesforce investirá US$ 15 bilhões em incubadora de IA em São Francisco

São Paulo

13/10/2025 16h25

A Salesforce anunciou nesta segunda-feira, 13, planos de investir US$ 15 bilhões em São Francisco nos próximos cinco anos, reforçando o status da cidade como a capital mundial da inteligência artificial. O investimento, segundo a empresa, apoiará um novo Hub de Incubação de IA no campus da Salesforce de São Francisco.

"Essa é uma cidade de inovação, talento e visão", disse Marc Benioff, presidente e CEO da Salesforce. "O investimento de US$ 15 bilhões reflete nosso profundo compromisso com nossa cidade natal - avançando na inovação em IA, criando empregos e ajudando empresas e nossas comunidades a prosperarem nesta incrível nova era."

A Salesforce, que se apresenta como o maior empregador privado de São Francisco, também prometeu nesta segunda-feira US$ 39 milhões para iniciativas locais de educação e saúde.

