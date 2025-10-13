Topo

Notícias

Rio Tinto registra pouca variação em remessas de minério de ferro no 3T2025

São Paulo, 13

13/10/2025 20h09

A Rio Tinto informou que as remessas de minério de ferro das operações na região de Pilbara, na Austrália, tiveram pouca variação no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, em relatório de produção divulgado nesta segunda-feira. A companhia disse que deve produzir mais bauxita em 2025 do que o previsto anteriormente, após um segundo recorde consecutivo de produção trimestral.

A mineradora disse que embarcou 84,3 milhões de toneladas métricas de minério de ferro durante os três meses até setembro, marginalmente menor do que as 84,5 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. A empresa afirmou que continua a esperar que as remessas anuais fiquem na extremidade inferior de sua orientação de 323 milhões a 338 milhões de toneladas, após os impactos dos ciclones no primeiro trimestre do ano.

No negócio de bauxita, a Rio Tinto revisou sua orientação de produção anual para cima, para entre 59 milhões e 61 milhões de toneladas. A mineradora havia previsto anteriormente uma produção de 57 milhões a 59 milhões de toneladas este ano. A atualização é "impulsionada pela excelência operacional em nosso negócio de bauxita, especialmente em Amrun", disse a empresa.

Sobre o cobre, a empresa cita que a produção total está a caminho de atingir o limite superior da projeção para o ano inteiro, impulsionada pelo forte aumento de produção em Oyu Tolgoi, na Mongólia. "Nossa mina Kennecott em Utah, nos EUA teve o desempenho esperado durante o trimestre, enquanto a grande manutenção planejada no concentrador e na fundição foi iniciada com sucesso", acrescenta.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Intoxicação por metanol: Brasil registra 32 casos confirmados e investiga outros 181

Prêmio estimado da Dupla Sena é de R$ 300 mil; confira números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 1,4 milhão; confira dezenas

Brasil confirma 34 casos de Sarampo neste ano e Ministério da Saúde emite alerta

Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa vai demitir cerca de 550 funcionários

Sobre a mesa da COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

Milton Leite registra queixa contra advogados do Jockey Club por racismo

Laudo confirma veneno em frasco na casa de suposta serial killer em SP

Alcolumbre leva Pacheco, cotado ao STF, a reunião com cúpula do Judiciário