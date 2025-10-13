Topo

Notícias

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas

13/10/2025 20h41

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (13) um alerta sobre o risco de chuva nas próximas horas, com ventos intensos, possibilidade de granizo e de queda de energia elétrica para a região metropolitana do Rio, que inclui a Baixada Fluminense, parte da região serrana, sul fluminense e Costa Verde, onde ficam as cidades de Angra dos Reis e Parati.

Outras áreas do estado, como a Região dos Lagos, Norte, Noroeste e parte da Serra está em perigo potencial de chuva. Os alertas são válidos até as 10h, desta terça-feira (14).

Alerta Rio 

Notícias relacionadas:

Nesta segunda-feira, a aproximação de uma frente fria influenciou no clima da capital carioca. O céu ficou nublado a parcialmente nublado, com dia muito abafado, e a temperatura máxima atingindo 36,8ºC, na estação Guaratiba, na zona oeste da cidade.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a noite desta segunda, permanece a previsão de pancadas de chuva moderadas, a ocasionalmente fortes, podendo chegar acompanhadas de raios e ventania.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo com vento forte e mar agitado para a área costeira entre Arraial do Cabo (RJ) e Vitória (ES), válido até as12h, desta terça-feira (14).

Os ventos devem variar de Nordeste para Norte com rajadas. "O mar estará de ressaca com ondas e altura significativa, exigindo atenção para navegação e atividades na orla", diz o alerta.

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Sóstenes critica possível indicação de Messias para o STF: 'Esquerdista evangélico'

Esposa de empresário que matou gari, delegada ganha nova licença médica

SpaceX lança outro foguete Starship para testar projeto reutilizável

Ativista de direitos humanos está entre venezuelanos atacados na Colômbia

Após, horas de espera dentro de avião em Paris, voo para o Brasil é cancelado

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas

Saiba quem são as 13 mulheres sugeridas a Lula por entidades como opções para vaga no STF

Porky renuncia à prefeitura de Lima para buscar presidência do Peru

Prefeito da capital do Peru lança sua candidatura presidencial

PM assassinado em romaria para Aparecida deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

Venezuela colocou armas 'nas mãos do povo' diante de ameaças dos EUA, diz ministro