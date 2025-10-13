Hamas divulga identidade dos corpos entregues; veja quem são

O grupo extremista Hamas divulgou hoje o nome dos quatro reféns mortos que foram entregues a Israel. As Forças de Defesa israelenses ainda fazem perícia nos corpos. Mais cedo, 20 pessoas que haviam sido sequestradas pelo grupo extremista foram soltas vivas.

O que aconteceu

Fórum de famílias dos reféns critica liberação de apenas quatro corpos. "Representa uma flagrante violação do acordo por parte do Hamas", disse a Bring Them Home Now.

Não foi divulgada uma data para que todos os 28 corpos sejam liberados. "Me disseram que um refém vivo vale mais que 100 prisioneiros palestinos, incluindo condenados à prisão perpétua", disse Yael Adar, mãe de um dos mortos, segundo o jornal Times of Israel. "Mas um refém morto vale mais que 15 corpos palestinos. Por que não 100 palestinos mortos?", acrescentou, criticando o governo israelense.

Guy Illouz, 26 anos

Guy Illouz Imagem: Bring Them Home Now

Ele foi um dos sequestrados no festival de música Nova. Morte foi confirmada em dezembro de 2023 pelo Bring Them Home Now. Guy era músico e engenheiro de som.

Yossi Sharabi, 53 anos

Yossi Sharabi Imagem: Bring Them Home Now

Ele foi sequestrado em uma comunidade rural. Em janeiro de 2024, o exército israelense confirmou a morte de Yossi. O refém foi descrito como um pai e marido amoroso e dedicado.

Bipin Joshi, 22 anos

Bipin Joshi Imagem: Bring Them Home Now

Havia incerteza sobre sua morte até a confirmação por Israel. Ele não foi citado entre os reféns vivos no discurso do primeiro-ministro israelenses, Benjamin Netanyahu, na ONU, mas sua família nutria esperança.

Ele foi sequestrado em uma fazenda no sul de Israel. Bipin aparece em um vídeo que as autoridades acreditam ter sido gravado um mês após o ataque do Hamas, mas as Forças de Defesa só tiveram acesso ao material neste ano.

Daniel Peretz, 22 anos

Daniel Peretz Imagem: Bring Them Home Now

Soldado israelense, ele foi morto em combate no dia do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Sua família acreditava que ele havia sido sequestrado com vida e só foi informada de sua morte 163 dias após o sequestro do corpo.

Em seu funeral, a família o descreveu como "um irmão incrível, um amigo, comandante, soldado e pessoa exemplar". Daniel foi promovido de tenente a capitão após sua morte.

Trump reúne autoridades em cúpula

13.out.2025 - Donald Trump segura o acordo de cessar-fogo em Gaza após assinatura Imagem: SAUL LOEB/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje no Egito o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz. Sobre um forte esquema de segurança, ele e dezenas de outros líderes mundiais foram à cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Cúpula discutiu como será a fase dois do acordo, que, segundo Trump, já começou. Hoje, a primeira fase foi cumprida com a troca de reféns.

Benjamin Netanyahu não foi ao evento. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorreu em um feriado judaico.

Após a cúpula, Trump confirmou o fim da guerra. "Após anos de banho de sangue e sofrimento, a guerra em Gaza chegou ao fim. A ajuda humanitária e centenas de caminhões com alimentos, equipamentos médicos e recursos pagos pelas pessoas nessa sala estão sendo enviados. Os civis estão voltando para casa, os reféns voltando para casa".