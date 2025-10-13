Redmi Note 14 tem bom custo-benefício com câmera tripla e 256 GB de espaço

Na busca por um celular que seja prático no dia a dia e com bom custo-benefício, é comum surgirem dúvidas sobre qual modelo escolher. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o Redmi Note 14 da Xiaomi, que faz sucesso entre os consumidores pela câmera tripla, boa bateria, além de ser considerado um modelo com ótimo custo-benefício.

Na Amazon, este celular acumula mais de cinco mil compras no mês de setembro. Confira mais informações e as principais avaliações de quem o comprou:

O que diz a Xiaomi sobre o celular

Possui tela AMOLED com 6,67 polegadas e resolução de 2.400 x 1.080 pixels;

Sistema de câmeras traseiras com sensor de 108MP (principal), 2MP (profundidade) e 2MP (macro), além de câmera frontal de 20MP;

Bateria de 5.500mAh com carregamento turbo de 33W;

Processador Helio G99-Ultra, que promete desempenho suave e equilibrado;

Com 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM;

Resistente a respingos e à poeira.

O que diz quem comprou

O celular acumula mais de 3.000 avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo as avaliações, os consumidores elogiam o custo-benefício, além da câmera e bateria do aparelho.

Estou com ele há um mês ou quase isso. Ele é tudo que promete, não trava, tem um bom armazenamento, boa bateria e boa câmera. Vem com capinha e película, com carregamento rápido. Amei e compraria novamente, ótimo custo-benefício. Emilly de Souza

Estou usando há quase um mês, realmente é bom. O carregador vem com um adaptador, pois não se encaixa no nosso tipo de tomada. Lia

Para quem procura custo-benefício, é uma ótima opção. Chegou bem antes do prazo. Carlos Henrique

Celular muito bom pelo preço. Com um desempenho excelente pelo custo. A câmera é muito boa, um celular excelente para quem procura um bom custo-benefício. Nando Alves

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores relatam problemas com o carregador e críticas aos alto-falantes do celular. Confira os comentários avaliativos:

O aparelho é bonito e tem algumas vantagens, mas não gostei do som, parece que os alto-falantes vão estourar se aumentar até o máximo. Washington

Chegou na data certinha, embalagem bem protegida. Esse celular é ótimo, vale conferir as especificações. (...) A minha única reclamação é sobre a captação de áudio que fica totalmente estourado em shows, por exemplo. Mas fora isso eu não tenho nada do que reclamar, adoro os celulares da Xiaomi. Isabele Guedes

Um celular muito bom para o uso do dia a dia (rede social, assistir e ligar). Boa bateria, ótimo carregador. O único ponto negativo é que o carregador precisa de um adaptador, mas veio incluso. Recomendo. Geovana Ferreira

O carregar vem no modelo europeu, não achei nada na descrição falando isso. Só que alguns falaram que o comprador mandava um "normal", mas não mandou. De resto, tudo dentro dos conformes. Felipy de Freitas Zago

