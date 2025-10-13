Reconstrução de Gaza: quanto vai custar e quem vai pagar?

Com o cessar-fogo em Gaza, a discussão se volta para a reconstrução do território palestino, que acumula centenas de milhares de edifícios danificados ou totalmente demolidos. Donald Trump afirmou que os trabalhos vão custar trilhões de dólares, mas a maior parte do valor não virá dos EUA.

O que aconteceu

Segundo Donald Trump, trilhões de dólares serão necessários para reconstruir a região. Em entrevista à FOX News, o presidente americano afirmou que os EUA vão se envolver no processo, mas que a maior parte da responsabilidade pela reconstrução de Gaza será de países do Oriente Médio, sem entrar em detalhes sobre valores.

"Gaza será um lugar muito mais seguro, um lugar que reconstrói, e outros países na região vão ajudá-lo a reconstruir, porque são países com uma enorme riqueza e eles querem ver isso acontecer". Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em entrevista à FOX News

Presidente dos EUA não detalhou quais serão os países financiadores. Em nenhum momento Donald Trump afirmou quais nações exatamente que vão arcar com os custos em Gaza. O presidente dos EUA, porém, poupa Israel de qualquer responsabilidade para reerguer a região.

Em discurso no Parlamento de Israel hoje, Trump citou também países europeus, novamente sem dar nomes. O presidente dos EUA disse conversar com líderes da Europa uma solução para que a Faixa de Gaza seja reestabelecida.

Desafio gigantesco

Dados do Centro de Satélites das Nações Unidas apontam que cerca de 193.000 edifícios em Gaza foram destruídos ou danificados. Os números são de julho, e detalham que, entre os imóveis, 213 são hospitais e 1029 são escolas.

Muito provavelmente as pessoas não têm mais documentos de identificação, nem como provar que tinham imóveis antes da crise. Rubens Duarte, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial

Este não é o primeiro acordo de cessar-fogo desde o início da guerra em outubro de 2023. O anterior, também intermediado por Donald Trump, não avançou após desacordos entre Israel e Hamas. Rubens Duarte lembra que conflitos na região existem há pelo menos 3 mil anos, e diz acreditar improvável que o cessar-fogo marque o fim deles. "Se olharmos pelos últimos anos, estamos mais longe de uma paz duradoura do que próximos". Ainda assim, para o especialista, o cessar-fogo deve ser comemorado por aliviar o sofrimento humano agudo.

Os elementos que alimentam os extremismos foram intensificados. Temos uma geração inteira que foi vítima de bombardeios, sequestros, invasões, mortes, mutilações e outras atrocidades. As populações estão mais propensas a odiar o outro, pois razões foram dadas para isso. Enquanto isso não mudar, a paz será difícil de ser atingida. Rubens Duarte, professor de relações internacionais

Reféns vivos que seguiam em Gaza foram libertados hoje

Reféns foram entregues pelo Hamas foram entregues à Cruz Vermelha de Israel em dois grupos diferentes. O primeiro deles tinha sete pessoas, todos homens, e o segundo 13 pessoas. Esta é, oficialmente, a primeira etapa do cessar-fogo entre os dois lados. A lista divulgada por Israel prevê soltar 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 moradores de Gaza detidos desde os ataques de 7 de outubro. O Hamas, por sua vez, se comprometeu em soltar 48 israelenses.

Parte dos prisioneiros de Israel também foi liberada e está a caminho de Gaza. O Hamas tentou alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. Entre eles estão Marwan Barghouti, líder do Fatah, e Ahmad Saadat, da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Israel e Hamas devem agora negociar a implementação dos próximos passos do plano de 20 pontos dos EUA. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito. Os representantes islâmicos afirmam que não governarão o território depois da guerra. "É um assunto encerrado", disse à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, em condição de anonimato.

O Hamas não participará de forma alguma da fase de transição, o que significa que abriu mão do controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino.

Líder do Hamas, à AFP

Comentários antecedem a realização de cúpula para debater o futuro de Gaza, prevista para hoje. O encontro da paz é idealizado por Trump e pelo presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. A cúpula está programada para acontecer no Egito, território que faz fronteira com a Faixa de Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países. Ainda não se sabe se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participará das reuniões.

Mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo. Apesar do aparente progresso, as lideranças temem que o Hamas não entregue suas armas e tente manter o controle de Gaza. "O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não serão usadas durante esse período, exceto em caso de ataque israelense", disse uma fonte próxima à equipe de negociação.

Netanyahu afirma que ainda há "grandes desafios de segurança pela frente". Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel enalteceu a atuação do Exército Israelense. Ele prevê o "começo de um novo caminho" após a liberação dos reféns, mas afirma ainda estar em alerta com futuras reações do Hamas."

Governo de Israel cobra apoio para eliminar passagens subterrâneas do Hamas. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou, em um post no X, que o principal desafio, após o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns, será a "destruição de todos os túneis terroristas do Hamas". Ele afirma que a estratégia será "estabelecida sob a liderança e supervisão dos EUA".

Pontos complicados do acordo

Sobre liberação de reféns, há total concordância entre Israel e Hamas. No entanto, um alto funcionário do Hamas, Husam Badran, afirmou que a segunda fase do plano de paz, que inclui o desarmamento do grupo, implica em negociações "mais complexas e difíceis".

"Desarmamento está fora de questão", afirmou representante do Hamas à agência de notícias AFP. Outro dirigente do grupo extremista, que pediu anonimato, disse no sábado à AFP que a proposta de desarmamento do movimento islamista "não é negociável".

Ataque terrorista do Hamas deixou 1.200 mortos em Israel e 67 mil pessoas morreram em Gaza durante dois anos de guerra. Algumas das vítimas foram mortas por fome, que posteriormente foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como "catastrófica".

*Colaborou Jamil Chade, colunista do UOL em Genebra