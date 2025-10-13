Topo

Quem é o piloto que sobreviveu após avião cair sobre casa em Goiânia

Maurício Braga de Araújo, de 60 anos, é o piloto do avião que caiu sobre uma casa em Goiânia, na tarde desta segunda-feira, 13. Professor do Instituto Federal de Goiás (IFG) e doutor em física, ele era o único tripulante da aeronave e foi encontrado sentado, consciente e com ferimentos leves. Conforme apurou o Estadão, ele é dono da aeronave há 20 anos.

O local do acidente fica a cerca de 16 quilômetros do Aeroporto Internacional de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMBGO), uma testemunha que acionou a corporação. O acidente ocorreu por volta das 12h44. Como houve vazamento de combustível, as equipes dos Bombeiros isolaram a área para eliminar os riscos de incêndio ou explosão.

O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), vai realizar ira coletar os dados para apurar as causas da queda.

A aeronave de matrícula PU-DNA é um Seamax M-22, com capacidade para apenas um piloto e um passageiro.

Ela foi fabricada em 2008 e é registrada como construção amadora - categoria utilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para definir aviões cuja porção maior foi feita e montada por alguém que tinha o objetivo de aprender ou de recreação. A situação de aeronavegabilidade é normal, mas a aeronave não está autorizada a prestar serviço de taxi aéreo.

