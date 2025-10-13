Quem é médica incluída em equipe que atende Bolsonaro após piora de soluços

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para incluir a endocrinologista Marina Grazziotin Pasolini em sua equipe médica domiciliar em Brasília. Segundo a defesa, ela deve auxiliar no tratamento multidisciplinar diante da piora dos episódios de soluço.

Quem é Marina Grazziotin Pasolini

Médica endocrinologista com formação em Brasília. Natural de São Jorge (RS), ela é especialista em Clínica Médica pelo HRAN (Hospital Regional da Asa Norte) e em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Regional de Taguatinga. As informações constam em seu perfil no LinkedIn.

Defende abordagem integrada entre corpo e mente. Em sua apresentação profissional, afirma que escolheu a endocrinologia por ser uma área que "promove contato próximo com o paciente" e que enxerga o ser humano de forma completa: "corpo, mente, sentimentos e emoções".

Trabalha com foco em emagrecimento sustentável. Nas redes sociais, a médica destaca um método "personalizado e multidisciplinar" para perda de peso, com apoio de nutricionistas, plano de manutenção e educação alimentar.

Promete resultados com acompanhamento contínuo. Segundo ela, o processo inclui "método com critério médico, sem modismos" e monitoramento constante para evitar o efeito sanfona.

O que aconteceu

Defesa pediu ampliação da equipe médica. O pedido enviado ao ministro Alexandre de Moraes citou o agravamento dos episódios persistentes de soluço. Moraes liberou a médica, mas ressaltou que os visitantes devem ser revistados. "Saliento, ainda, que, nos mesmos termos da decisão do dia 7/8/2025, havendo necessidade, o réu está autorizado a receber qualquer tratamento médico em seu domicílio, da mesma maneira que poderá ser internado nos casos de urgência, sempre com a obrigatoriedade de comunicação do juízo em até 24 horas, com a devida comprovação", escreveu o ministro na decisão.

Tratamento ainda é coordenado por Claudio Birolini. Segundo o médico, Bolsonaro precisa de um acompanhamento multidisciplinar em função das circunstâncias e condições de saúde atuais, conforme afirmou à coluna de Carla Araújo, do UOL.

Birolini informou a possibilidade de novos exames nas próximas semanas. O médico disse que o ex-presidente deve pedir autorização para novos exames de controle em breve, a depender da evolução do quadro.

Bolsonaro tem histórico recente de câncer de pele, crises de soluço e fraqueza recorrente. Em setembro, Bolsonaro passou por biópsia após detectar uma verruga no braço, que confirmou a presença de células cancerígenas no braço e no tórax. O ex-presidente também tem relatado episódios prolongados de soluço que provocam vômitos e queda de energia, segundo pessoas próximas e boletins médicos divulgados desde sua internação anterior.