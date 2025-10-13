Topo

Projeto leva aulas de música para crianças em áreas vulneráveis do Rio

13/10/2025 12h21

Relevância social

Coordenador do polo no Complexo do Alemão, Gutemberg Mendes avalia que o projeto tem caráter educativo e também protege as crianças.

"Por meio da música, conseguimos tirá-los do convívio das coisas perigosas das ruas", afirmou.

"Com o projeto, eles conseguem ter uma visão mais ampla de oportunidades que podem conseguir lá fora. Além de formar músicos, a gente forma cidadãos melhores", acrescentou Mendes.

Para a estudante Ana Julia Mattos, de 14 anos, participar das aulas há cinco anos (desde os 9) trouxe novas perspectivas.

"O projeto me traz muitas responsabilidades e me ajuda, principalmente na escola. Mudou muito a minha vida, de verdade. Eu não conhecia sobre o projeto, não conhecia sobre a música, e essa oportunidade me trouxe conhecimento".

Como participar

Os interessados em se inscrever devem levar identidade, CPF e comprovante de residência no polo de sua localidade, endereços disponíveis no site oficial do projeto.

Para menores de idade, é necessário estar matriculado na escola, os responsáveis devem levar seus documentos de identificação e declaração escolar.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

