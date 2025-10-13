Topo

Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 permanece de 2,16%

Brasília

13/10/2025 08h50

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 seguiu de 2,16%, pela 5ª semana consecutiva. Considerando apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,19% para 2,17%.

O Banco Central diminuiu a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 2,1% para 2,0%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre. Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, e a sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre. Esses fatores, porém, foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa, disse.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também permaneceu estável, em 1,80%, pela 4ª semana consecutiva. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,79% para 1,81%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 caiu de 1,90% para 1,83%. Quatro semanas antes, era de 1,90%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável em 2,00% pela 83ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

