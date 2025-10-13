Presidente do Fed da Filadélfia vê mais cortes nos juros à frente para impulsionar mercado de trabalho

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Em seu primeiro discurso como presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Anna Paulson disse nesta segunda-feira que os riscos crescentes para o mercado de trabalho dos Estados Unidos defendem mais cortes nas taxas de juros pelo banco central dos EUA, já que é improvável que as tarifas comerciais aumentem a inflação tanto quanto o esperado.

"De acordo com minha opinião sobre tarifas e inflação, a política monetária deve se concentrar em equilibrar os riscos para o máximo de emprego e a estabilidade de preços, o que significa mudar a política para uma postura mais neutra", disse Paulson no texto de um discurso a ser apresentado em uma reunião da Associação Nacional de Economia Empresarial na Filadélfia.

"Os riscos do mercado de trabalho parecem estar aumentando -- não de forma escandalosa, mas de forma perceptível. E o ímpeto parece estar indo na direção errada", de modo que agora isso merece ser o foco da política", disse ela.

Embora Paulson não tenha dito especificamente como gostaria que o Fed procedesse com os cortes nas taxas de juros, ela observou: "Considero a flexibilização nos moldes" das previsões divulgadas pelo Fed em suas reuniões de política monetária no mês passado como o caminho provável a seguir.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4,00% a 4,25%. Ele também previu mais meio ponto percentual de flexibilização antes do final de 2025 e mais cortes no próximo ano e em 2027.

Paulson disse que o recente corte nos juros "faz sentido", já que o banco central busca compensar os riscos para o mercado de trabalho.

Paulson assumiu o comando do Fed da Filadélfia em julho, sucedendo Patrick Harker, que se aposentou antes de retornar ao mundo acadêmico. Antes de ingressar no Fed da Filadélfia, ela foi diretora de pesquisa do Fed de Chicago.

Em comentários recentes, as autoridades do Fed têm se debruçado sobre as perspectivas da política monetária. Embora o recente corte nos juros tenha tido amplo apoio, vários membros da autoridade monetária continuam preocupados com o fato de as tarifas comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump, aumentarem os níveis de inflação ainda altos, enquanto outros estão preocupados com o mercado de trabalho e acreditam que o Fed deve agir com firmeza para apoiá-lo.

Paulson disse que as tarifas devem aumentar a inflação, mas acrescentou que não espera que os ganhos sejam persistentes. Ela também disse que a atual postura "modestamente restritiva" da política monetária está funcionando para conter as pressões inflacionárias, ao mesmo tempo em que observou que as leituras estáveis das expectativas de inflação de longo prazo argumentam contra a expectativa de um aumento persistente nas pressões sobre os preços.

No entanto, Paulson também advertiu contra uma abordagem rápida de corte das taxas de juros, dada a incerteza sobre onde se encontra o chamado nível neutro da política monetária.

Olhando para o futuro, ela disse: "Prevejo que em 2026 veremos um crescimento próximo do potencial, e a inflação subindo e depois diminuindo à medida que as tarifas, juntamente com a restrição atual e passada da política monetária, forem se ajustando".

Paulson acrescentou que "se a economia evoluir como eu espero, os ajustes de política monetária que fizermos neste ano e no próximo serão suficientes para manter as condições do mercado de trabalho próximas do pleno emprego".

(Reportagem de Michael S. Derby)