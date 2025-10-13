Topo

Presidente de Madagascar deixou país, diz líder da oposição, citando a equipe da Presidência

13/10/2025 11h12

NAIRÓBI (Reuters) - O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, deixou o país, disse o líder da oposição, Siteny Randrianasoloniaiko, à Reuters nesta segunda-feira, citando conversas com funcionários da Presidência, depois que semanas de protestos de jovens deixaram o líder africano cada vez mais isolado.

"O presidente deixou o país, ligamos para a equipe da Presidência e eles confirmaram que ele deixou o país" no domingo, disse Randrianasoloniaiko, acrescentando que o paradeiro atual de Rajoelina é desconhecido.

Uma fonte militar disse à Reuters que Rajoelina deixou o país em um avião militar francês no domingo.

(Reportagem de Giulia Paravicini e Lovasoa Rabary)

