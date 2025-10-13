Topo

Presidente da COP30 diz que prioridade é evitar bloqueios nas negociações durante a conferência

13/10/2025 15h06

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, voltou a defender nesta segunda-feira, 13, o papel do grande evento para avançar nas negociações climáticas. Disse também que uma das prioridades em Belém (PA) será "evitar bloqueios" de um lado ou do outro, ou seja, anexação de pontos não consensuais na agenda de ações. Cada delegação tem direito a veto.

Para qualquer acordo ser fechado, nenhum país pode se opor formalmente. O encontro preparatório da 30ª Conferência está ocorrendo neste momento com cerca de 70 delegações. "A primeira coisa é segurar a boa vontade de todos para que a COP possa começar já com negociações", declarou Corrêa do Lago, em conversa com jornalistas.

Ana Toni, secretária-executiva da COP30, comentou que além do fortalecimento do multilateralismo, outro tema recorrente nas falas desta segunda foi a adaptação - ou seja, as estratégias elaboradas por países, especialmente em desenvolvimento, para responder aos impactos das mudanças climáticas, como secas e enchentes.

Até o momento, no encontro preparatório, os países ainda não avançaram nos pontos mais relevantes para a negociação em Belém (PA): Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e financiamento climático. Houve poucas falas espontâneas e muitas declarações oficiais.

A União Europeia, por exemplo, ainda não confirmou a possibilidade de contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que propõe um novo modelo de financiamento baseado em investimento, e não apenas em doações. As reuniões preparatórias antecedem e preparam o terreno para as negociações.

