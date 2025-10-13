Topo

Presidenciável do Chile Matthei promete fechar fronteira para irregulares

13/10/2025 16h56

A candidata de direita à presidência do Chile Evelyn Matthei prometeu nesta segunda-feira (13) fechar a fronteira para os sem documentos, um dos principais temas da campanha eleitoral.

A entrada de imigrantes sem documentos, que os chilenos associam ao aumento da criminalidade, dominou a campanha eleitoral geral de 16 de novembro.

"A imigração irregular está colapsando os serviços, mas, além disso, nos trouxe um problema de criminalidade desenfreada e de crime organizado como nunca havíamos conhecido antes", disse Matthei, em um evento de campanha no bairro Independência, ao norte de Santiago.

A última pesquisa semanal da consultora Cadem posicionou Matthei em terceiro lugar nas preferências com 14%. À sua frente estão a comunista Jeannette Jara (28%) e José Antonio Kast (24%), de extrema direita.

Matthei se comprometeu a fechar a fronteira à imigração irregular dentro de um prazo de um ano, utilizando drones, informações de satélites e o desdobramento de uma polícia de fronteira, entre outras medidas.

A maioria dos imigrantes irregulares entra no Chile pela fronteira com a Bolívia.

Segundo uma estimativa oficial, cerca de 330 mil estrangeiros, a grande maioria venezuelanos, residem irregularmente no Chile.

A proposta de Matthei também prevê expulsar 3 mil presos e 10 mil imigrantes irregulares que já possuem ordem de expulsão.

A candidata vai apoiar uma mudança legislativa para que a entrada irregular no país seja considerada um crime e não apenas uma infração.

"Os vizinhos estão cansados dos churrascos feitos na rua, dos ruídos na madrugada, de pessoas andando de moto nas calçadas e, além disso, de ocuparem locais que não são deles", explicou Matthei.

pa/axl/dga/lm/am

© Agence France-Presse

