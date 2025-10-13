Prefeito da capital do Peru lança sua candidatura presidencial

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - O prefeito da capital do Peru, Rafael López Aliaga, renunciou ao cargo nesta segunda-feira para se tornar o primeiro concorrente nas eleições presidenciais de abril, conforme o país enfrenta uma crise após uma mudança abrupta de governo.

Enquanto isso, o governador da região norte de La Libertad, o empresário milionário César Acuña, também anunciou sua renúncia para concorrer às eleições gerais de 2026.

O político conservador López Aliaga havia adiantado na noite de domingo que renunciaria ao cargo de prefeito de Lima, cumprindo a regra de que todas as autoridades devem renunciar seis meses antes das eleições se quiserem concorrer.

"Esta é minha última atividade como prefeito de Lima", disse López Aliaga em um discurso durante uma visita a um canteiro de obras em um distrito de Lima, onde aproveitou a oportunidade para lançar propostas contra o principal problema do país, a insegurança. Pouco tempo depois, ele assinou o documento de renúncia na sede municipal.

As eleições estão programadas para 12 de abril.

O partido de López Aliaga, Renovação Popular, foi um dos grupos de direita que pressionou pela destituição da presidente Dina Boluarte no Congresso na sexta-feira. Sem vice-presidente, ela foi substituída pelo presidente do Congresso, José Jerí, que era o próximo na linha de sucessão.

Conhecido como "Porky" por sua semelhança com o famoso personagem de desenho animado, López Aliaga é o único candidato com dois dígitos (10%) nas preferências eleitorais fragmentadas, de acordo com a pesquisa Ipsos no final de setembro, enquanto mais de um terço (39%) dos peruanos ainda não sabe em quem votar.

O político de 64 anos adotou o apelido, usando um porco como seu mascote pessoal e frequentemente levando a figura do animal a eventos públicos. López Aliaga é membro do grupo mais conservador da Igreja Católica, o Opus Dei.

Acuña, o segundo a anunciar sua candidatura e líder do partido populista de direita Aliança para o Progresso, tem 2% das preferências eleitorais.

Para as eleições de abril, 39 partidos e alianças foram autorizados pelo júri eleitoral a apresentar um candidato presidencial, o que antecipa uma campanha eleitoral dividida.

Boluarte deixou o cargo com índices de aprovação entre 2% e 4% de acordo com as pesquisas, um dos mais baixos do mundo.