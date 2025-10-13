Topo

PM dá tapa em mulher durante festa de Dia das Crianças na Bahia; vídeo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 12h20

Um policial militar da Bahia foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher durante um celebração de Dia das Crianças em Salvador.

O que aconteceu

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o PM discute com uma mulher e, na sequência, a golpeia com um tapa no rosto. A ocorrência foi no bairro de Pirajá durante comemorações de Dia das Crianças em uma comunidade.

Discussão começou após policiais serem hostilizados e atingidos por objetos, segundo informou a corporação. Na sequência, uma criança se colocou na frente de uma mulher para impedir a agressão, mas ainda assim o tapa ocorre.

Tumulto terminou com protestos dos moradores: "No dia das crianças? Na favela não só tem bandido não", disse uma moradora. "Tem criança aqui, moço", relatou outro, acompanhando de vaia.

A Polícia Militar da Bahia informou que os homens patrulhavam a área quando foram alvos de tiros. Em nota, a PM-BA narrou que os indivíduos armados se misturaram à população. "Diante da presença de diversas crianças e famílias na via, não houve revide por parte da guarnição, que adotou o acompanhamento tático e procedeu com o acionamento de outras equipes", concluiu.

Corregedoria da Polícia Militar vai analisar a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que repudia as agressões flagradas no vídeo e que esse não é o modelo de policiamento determinado pela PM, mesmo com o arremesso de objetos por populares.

