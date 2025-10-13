Topo

Notícias

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação

São Paulo

13/10/2025 12h31

A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro prendeu 14 milicianos e apreendeu 12 fuzis, além de uma carabina, duas pistolas, um revólver, carregadores e duas granadas em uma operação na manhã desta segunda-feira, 13, em uma operação em Jacarepaguá, bairro da zona sudoeste da capital.

As prisões e apreensões foram feitas pelo 18º BPM (Jacarepaguá) na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Os milicianos e as armas apreendidas foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

O subsecretário de Inteligência, coronel Uirá Ferreira, afirmou em coletiva no início desta segunda-feira, no Quartel-General da Polícia Militar, que a operação foi resultado do trabalho de inteligência da PM. De acordo com Uirá, os criminosos foram presos sem troca de tiros.

"A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Penal têm trocado informações sobre como essa quadrilha tem atuado naquela região. Com a câmara técnica de inteligência, envolvendo todas as polícias militares do Brasil, nós estamos identificando quem são os criminosos de outros Estados da federação que estão atuando no nosso Estado. Aqui o enfrentamento é quase uma guerrilha. Doze homens fortemente armados em qualquer outro lugar do mundo seriam enquadrados com outras características", afirmou.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), comemorou as prisões nas redes sociais. Em uma publicação no X, o chefe do Executivo fluminense afirmou que "é inaceitável que criminosos ainda tenham acesso com tanta facilidade a armamentos desse tipo".

"Como venho dizendo, é inaceitável que criminosos ainda tenham acesso com tanta facilidade a armamentos desse tipo. Enquanto isso, o Estado segue trabalhando com estratégia e firmeza para interromper essas redes e enfrentar quem insiste em desafiar a lei", escreveu.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Chuvas intensas provocam 64 mortes no México

De queixas antigas a ações concretas: como o Pix se tornou um ponto de atrito com os EUA

No STF, Moraes nega pedido de Bolsonaro para revogar prisão domiciliar

Organizadores se dizem 'confiantes' quanto a Alcaraz e Sinner participarem do Masters 1000 de Paris

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy irá para a prisão em 21 de outubro

'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Trump se reúne com presidente da Autoridade Nacional Palestina durante cúpula sobre Gaza no Egito

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro