PetroReconcavo conclui farm-out em sete concessões no ativo potiguar com Mandacaru

(Reuters) - A PetroReconcavo comunicou nesta segunda-feira que concluiu a transação de farm-out com a Mandacaru Energia referente à venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões no Rio Grande do Norte.

O negócio envolve as concessões de Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

De acordo com a empresa, a transação, no valor de US$5 milhões, prevê pagamento de 20% até a data de fechamento, 15% em seis meses e saldo remanescente ao longo de até dois anos -- à contrapartida da PetroReconcavo em investimentos voltados ao desenvolvimento da produção das concessões.

(Por Paula Arend Laier)