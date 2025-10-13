PetroReconcavo conclui a venda de 50% para a Madacaru Energia em 7 concessões no RN

A PetroReconcavo informou que concluiu, em 10 de outubro, a transação de farm-out com a Mandacaru Energia referente à venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões detidas pela companhia no Rio Grande do Norte: Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio, no valor total de US$ 5 milhões, foi estruturado com o pagamento de 20% até a data de fechamento, 15% a serem pagos seis meses após esta data e o saldo remanescente, de 65% do montante será destinado ao longo de até dois anos, à contrapartida da PetroReconcavo em investimentos voltados ao desenvolvimento da produção das concessões.

De acordo com a companhia, foi constituído, ainda, um consórcio entre as partes, com a celebração de um Joint Operating Agreement (JOA), que disciplinará as operações conjuntas. A Mandacaru já opera as concessões de Cardeal e Colibri em parceria com a PetroReconcavo, onde, desde que assumiu a operação, obteve crescimento nos níveis de produção.

"Com a conclusão desta transação, a companhia expande a parceria de negócios com a Mandacaru, para um total de nove concessões sob modelo de gestão compartilhada", ressaltou a empresa. "A conclusão desta transação reforça a estratégia da companhia de otimização do portfólio e alocação eficiente de capital, com foco em ativos de maior atratividade econômica e potencial de retorno."