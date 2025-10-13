Topo

Petróleo sobe enquanto EUA e China tentam reduzir tensões comerciais

13/10/2025 17h19

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, após a garantia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, no final de outubro, aliviando as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que levaram os preços de referência do petróleo a mínimas de cinco meses na sexta-feira.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,9%, a US$63,32 por barril, e os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) também fecharam em alta de 1%, a US$59,49 por barril.

Ambos os contratos caíram cerca de 4% na sexta-feira, atingindo seu nível mais baixo desde maio, depois que Trump ameaçou cancelar a reunião com Xi e impor novas tarifas pesadas sobre as importações da China.

No entanto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que a reunião entre os líderes dos EUA e da China continua no caminho certo para ser realizada na Coreia do Sul no final de outubro, e observou comunicações substanciais entre os dois lados no fim de semana.

"Nós reduzimos substancialmente a escalada", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

A venda nos mercados agora parece ter sido limitada pela disposição de Washington e Pequim em negociar, disse o analista do DBS, Suvro Sarkar, acrescentando que as perspectivas de curto prazo dependem do resultado final das negociações comerciais.

Os preços do petróleo caíram em março e abril, no auge das tensões comerciais entre os dois países.

"Qualquer redução no comércio internacional só pode ser baixista para o petróleo", disseram os analistas de energia da PVM em uma nota aos clientes.

Do lado da demanda, as importações de petróleo da China em setembro aumentaram 3,9% em relação ao ano anterior, para 11,5 milhões de barris por dia, segundo dados da alfândega.

(Reportagem de Shariq Khan, Enes Tunagur, Ahmad Ghaddar e Florence Tan)

