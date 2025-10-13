Topo

Petróleo fecha em alta com tom mais ameno de EUA e China, recuperando-se parcialmente de tombo

São Paulo

13/10/2025 16h15

Os contratos futuros do petróleo encerraram em alta nesta segunda-feira, 13, com declarações mais amenas dos Estados Unidos sobre a imposição tarifária contra a China. A commodity recuperou parte das perdas da sexta-feira, quando tombou diante do anúncio das tarifas.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,00% (US$ 0,59), a US$ 59,49 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,94% (US$ 0,59), a US$ 63,32 o barril.

Qualquer eventual nova liquidação do mercado de petróleo será limitada pela disposição dos EUA e da China em negociar, afirmou o banco DBS à CNBC. A curto prazo, a perspectiva para a commodity está ligada diretamente ao resultado das negociações sobre as tarifas.

Já o Goldman Sachs afirma que a questão é se as tarifas "serão implementadas, com impactos severos na cadeia de suprimentos globais e especialmente na produção de alta tecnologia, ou se serão apenas medidas para ganhar vantagem nas negociações".

O relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre o mercado da commodity também repercutiu as tensões tarifárias entre EUA e China, com o grupo afirmando que a medida "destaca a incerteza em torno da política comercial". Para 2025 e 2026, o grupo continua prevendo um aumento na oferta e na demanda.

*Com informações de Dow Jones Newswires

