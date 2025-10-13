Topo

Notícias

Partido Chega vence em três cidades e marca estreia da extrema direita nas prefeituras portuguesas

13/10/2025 14h32

A legenda de extrema direita Chega ("Basta"), fundada em 2019, conquistou neste domingo (12) suas primeiras prefeituras em Portugal, marcando um avanço simbólico no cenário político local. A legenda liderada por André Ventura venceu em três municípios: Albufeira, estância balneária no Algarve (sul); Entroncamento, no distrito de Santarém (centro); e São Vicente, pequena comuna rural na ilha da Madeira.

Apesar do feito inédito, o desempenho ficou aquém das expectativas. O Chega obteve 11,9% dos votos em todo o país ? um crescimento expressivo em relação aos 4,2% registrados nas eleições locais de 2021 ?, mas longe de repetir o resultado das legislativas de maio, quando se tornou a principal força de oposição no Parlamento com 18% dos votos e ficou em primeiro lugar em cerca de 60 municípios.

"Sempre disse que não há partidos de poder que não estejam implantados localmente. Hoje demos esse primeiro passo, mas ainda estamos longe dos objetivos que estabelecemos", reconheceu Ventura após a divulgação dos resultados.

Centro-direita avança

Enquanto isso, no plano nacional,o Partido Social-Democrata (PSD, centro-direita), liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, saiu vitorioso. Sozinho ou em coalizão, o PSD elegeu 136 prefeitos, de um total de 308, superando o Partido Socialista (PS), que conquistou 126 prefeituras. O PS havia vencido as últimas eleições locais em 2021.

Montenegro celebrou "uma vitória em toda a linha" e afirmou que o PSD voltou a ser "o maior partido em nível local". A vitória em Lisboa e Porto, as duas maiores cidades do país, reforçou o resultado. Na capital, a coalizão liderada pelo prefeito Carlos Moedas obteve 41,7% dos votos, contra 34% da lista da esquerda, que excluiu o Partido Comunista.

No Porto, o prefeito anterior, independente apoiado pela direita, não concorreu à reeleição. O candidato governista Pedro Duarte venceu por margem apertada, com 37,3% dos votos, contra 35,5% do socialista.

As eleições municipais de 2025 revelaram um cenário político fragmentado, com a extrema direita conquistando espaço, mas ainda distante de se consolidar como força dominante nos governos locais. Já a centro-direita, apesar de liderar um governo minoritário, conseguiu ampliar sua presença territorial e retomar o protagonismo nas principais cidades do país.

Com AFP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Avião com Lula teve problema técnico no Pará; não há evidência de sabotagem

Professor de escola particular é preso por importunação sexual após denúncia de alunas

Balança comercial tem superávit de US$ 1,523 bilhão na 2ª semana de outubro

Economia de Chicago em xeque pelas operações contra imigrantes

Durante viagem à Itália, Lula diz que 'nem lembrava' de Zambelli e afirma que ela 'vai pagar'

Casal de reféns israelenses se reúne após detenção pelo Hamas em Gaza

Trump declara 'paz no Oriente Médio' após acordo de cessar-fogo em Gaza

Pena de 5 anos de prisão do ex-presidente francês Sarkozy começa na próxima semana, diz RTL

UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

Dá pra tomar banho de rio no meio da cidade? Alguns rios na Europa mostram que sim

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa