Panos de cozinha: veja a maneira correta de higienizar e quando trocar

Pano de prato pode se tornar 'refúgio de bactérias' Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

13/10/2025 14h46

A cozinha é um dos lugares da casa mais propícios à proliferação de microrganismos nocivos à saúde. Entre bancadas, pias e panelas, há um vilão doméstico subestimado: os panos de cozinha. Pequenos, aparentemente inofensivos, mas um verdadeiro abrigo para fungos e bactérias.

Esses microrganismos encontram nas fibras úmidas e cheias de resíduos o cenário ideal para crescer. E é por isso que a higiene correta desses itens é fundamental não apenas para manter a cozinha limpa, mas também para garantir a segurança alimentar de quem vive ali.

Pano de prato: o disfarce da contaminação

O pano de prato é um dos itens mais suscetíveis à contaminação. Ele absorve restos de comida, gordura e água —e vira um verdadeiro banquete para bactérias. A recomendação é clara: trocar o pano todos os dias e lavá-lo separadamente, com água quente e sabão.

Depois de limpo, nada de deixá-lo úmido: o ideal é secar ao sol, pois a exposição aos raios solares auxilia na eliminação de bactérias. Se o tempo não ajudar, vale recorrer ao ferro de passar ou à secadora —o calor intenso ajuda a destruir microrganismos sobreviventes.

Panos de pia: umidade e risco constante

Já o pano da pia, aquele usado para limpar superfícies, também exige cuidado especial. Ele acumula umidade e resíduos, e pode se transformar em um foco de germes tão perigoso quanto a esponja de lavar louça.

A limpeza ideal é simples: lavar sempre com água e detergente, torcer bem e deixá-lo esticado para secar completamente. Se estiver encardido, rasgado ou com cheiro forte, é hora de aposentar. O limite máximo para usá-lo, mesmo bem cuidado, é de uma semana — mas, em muitos casos, três dias já bastam para que o pano vire um problema invisível.

Cuidar da esponja e do rodinho também é importante

A esponja de lavar louça também merece atenção redobrada. Ela vive em contato direto com água, gordura e restos de comida — um terreno fértil para bactérias. O ideal é lavá-la bem após cada uso com sabão ou detergente e, de vez em quando, mergulhá-la em água quente para reforçar a higienização.

Depois, é essencial deixá-la secar completamente antes de guardá-la. E não se apegue: a vida útil da esponja é de no máximo uma semana. Se ela estiver escurecida, com cheiro estranho ou pontos pretos, descarte antes.

Até o rodinho da pia, aquele usado para empurrar água e restos, pode abrigar microrganismos. O ideal é lavá-lo com água e detergente com frequência, evitando o acúmulo de limo.

*Com informações de reportagem publicada em 12/08/2023

