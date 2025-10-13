Uma das palavras mais complexas em português tem 5 letras e 51 significados

Uma das palavras com o maior número de significados na língua portuguesa tem apenas cinco letras: ponto. Curta, comum no dia a dia e fácil de pronunciar, ela é um exemplo perfeito da versatilidade do nosso idioma.

Polissemia: múltiplos sentidos

Embora pequena, a palavra "ponto" é considerada uma das mais complexas do português. Segundo o dicionário Michaelis, ela possui 51 significados diferentes, abrangendo áreas como gramática, costura, música, religião e até geometria. Este fenômeno é conhecido como polissemia, termo que vem do grego polis (muitos) e sêma (significado).

Polissemia ocorre quando uma única palavra adquire múltiplos sentidos, dependendo do contexto em que é usada. No caso de "ponto", o mesmo termo pode indicar o fim de uma frase, o local de parada de um ônibus, o grau de cozimento de um alimento ou até um cântico religioso.

Em estudo publicado em 2012, o linguista e professor Jorge Bidarra ressalta que a polissemia não pode ser tratada apenas de forma gramatical. Segundo o especialista, deve-se considerar o conhecimento de mundo e experiência do falante para decidir qual sentido se aplica em cada contexto.

Na escrita, o "ponto" aparece como sinal de pontuação final ou abreviativo. No sentido figurado, ele pode expressar opiniões ou ideias, como em "esse é o meu ponto".

Além das definições, o Michaelis lista mais de 130 expressões formais que carregam a palavra ponto. Veja abaixo alguns exemplos dos significados, retirados do respectivo dicionário.