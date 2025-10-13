Ouro e prata fecham em alta com tensão EUA-China e renovam máximas históricas

O ouro fechou em alta inédita e a prata renovou maior nível em 45 anos nesta segunda-feira, 13, conforme levantamento da Dow Jones Newswires. Investidores acompanham o cenário de incertezas globais, com as tensões tarifárias entre China e Estados Unidos e o shutdown do governo dos EUA em seu 13º dia.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 3,3%, a US$ 4.133,00 por onça-troy, e a prata para mesmo mês subiu 6,73%, a US$ 50,42 por onça-troy. Ambos os metais renovaram níveis recorde de fechamento e maiores preços da série histórica durante a sessão, a US$ 4.137,20 e a US$ 50,59, respectivamente.

O ouro e a prata se beneficiam de um crescimento mais lento da economia norte-americana e de uma taxa de juros mais baixa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), segundo analistas. Em entrevista nesta segunda, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o shutdown do governo já começa a afetar a resiliência da economia.

O Julius Baer vê "ventos favoráveis" para o ouro com demanda por parte dos bancos centrais, mas "sensibilidade maior" da prata devido ao tamanho do mercado. O Goldman Sachs também destaca o risco maior para o metal prateado ante o ouro, mas aponta que a prata deve continuar crescendo a médio prazo, "já que se beneficia dos mesmos fluxos de investimento privados que estão subindo o ouro, em meio aos cortes do Fed".

Na visão dos analistas, o rali do ouro deve continuar em 2026. O Bank of America (BofA) prevê aumento do preço a US$ 4.400, enquanto o Société Générale aponta que o metal precioso deve atingir US$ 5.000 até o fim do próximo ano. O forte desempenho do metal dourado também se reflete sobre ações do setor, com a Newmont - maior produtora global do metal - ganhando 4,6% em Nova York, por volta das 14h30 (de Brasília).

O cenário de incertezas globais também impulsiona a busca por investimentos de segurança, conforme o mercado assimila a imposição de tarifas dos EUA à China, anunciada na sexta-feira.

Segundo levantamento da Dow Jones, além de estabelecerem novas máximas, o contrato mais líquido do ouro teve o maior ganho em dólares já registrado em um único dia e o maior ganho porcentual desde abril. Já a prata teve o maior ganho em dólares para um único dia desde janeiro de 1980 e o maior porcentual desde março de 2023.

Entre outros metais preciosos da Comex, os contratos mais líquidos da platina e do paládio avançaram cerca de 4,2%, respectivamente.

*Com informações de Dow Jones Newswires