Opep vê queda na produção de petróleo do Brasil em agosto, mas mantém previsão para 2025 e 2026

13/10/2025 09h47

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de combustíveis líquidos do Brasil caiu 68 mil barris por dia (bpd) em agosto, a 4,7 milhões de bpd, afastando-se do nível recorde alcançado em julho, de 4,8 milhões de bpd. O resultado reflete a queda de mesma quantidade - 68 mil bpd - na produção brasileira total de petróleo em agosto, a 3,9 milhões de bpd, conforme relatório mensal divulgado hoje pelo cartel.

Apesar disso, a Opep manteve a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e no próximo. Em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep ainda projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd. Ambos os números seguem inalterados em relação a julho.

O Brasil continua como um dos quatro países de fora da Opep que mais deverão impulsionar o avanço da oferta global de combustíveis líquidos em 2025 e em 2026, lista que inclui EUA, Canadá e Argentina.

Crescimento econômico

A Opep também manteve inalteradas suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos próximos dois anos. Segundo o relatório, o PIB do Brasil avançará 2,3% em 2025 e 2,5% em 2026, com riscos de baixa provocados pelo nível elevado das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelos desafios relacionados ao déficit fiscal.

O cartel também manteve previsão de que a inflação ficará elevada em torno de 5% em 2025. Considerando a ata de setembro do BC do Brasil, a Opep espera manutenção da taxa de juros Selic até pelo menos o final do primeiro semestre de 2026.

