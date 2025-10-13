Topo

Notícias

Opep reafirma previsões para avanço da demanda global por Petróleo em 2025 e 2026

São Paulo

13/10/2025 09h05

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity este ano, em 1,3 milhão de barris por dia (bpd). Se confirmada a projeção, o consumo global somaria 105,14 milhões de bpd em 2025, segundo relatório mensal divulgado nesta segunda-feira.

Para 2026, a Opep também manteve a projeção de alta na demanda, em 1,4 milhão de bpd, o que traria o consumo total para 106,52 milhões de bpd.

Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve registrar aumentos de cerca de 100 mil bpd neste e no próximo ano, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de acréscimos de 1,2 milhão de bpd tanto em 2025 quanto em 2026.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Lula cobra de bancos e países doadores recursos para combate à fome e pobreza

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump