Opep mantém projeções para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2025 e 2026

São Paulo

13/10/2025 10h08

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2025, em 800 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 13. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir dos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina.

Para 2026, a Opep+ também reafirmou sua projeção de alta na oferta do petróleo fora do grupo, em 600 mil bpd.

Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,01 milhões de bpd este ano e 54,64 milhões de bpd em 2026.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ teve aumento de 630 mil bpd em setembro ante agosto, para uma média de 43,05 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.

